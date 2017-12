Die Christophorus Kantorei Altensteig aus dem Nordschwarzwald gab in Muri bereits zum 7. Mal ein Adventkonzert, wie immer unter der bewährten Führung von Michael Nonnenmann und Susanne Schuler-Meybier an der Orgel. Am Samstag, am Vorabend zum 2. Advent, führten die 53 Sängerinnen und Sänger des Musikgymnasiums im Alter von 14 bis 19 Jahren ein Konzert mit klassischen Weihnachtsliedern und Motteten auf. Unglaublich, mit welch himmlischen Melodien die jungen, kräftigen Stimmen den Klangraum der Kirche ausfüllten, mit welchem Enthusiasmus und welcher Hingabe die Jugendlichen locker an ihr Werk gingen. Bei den Zuhörern erzeugte das eine grosse Bewunderung und gelegentlich Gänsehaut. Wahrlich, da verstehen ein Stimmbildner, eine Organistin und ein Chorleiter seit Jahren mit akribischer Arbeit eine hohe Qualität und Intensität des klassischen Jugend-Chorgesangs aufrecht zu erhalten. Kein Wunder, hat der Chor, der sich laufend erneuert, schon bedeutende Preise erhalten und tourt seit Jahren durch ganz Europa.

Am 2. Adventsonntag bereicherte der Jungendchor den Gottesdienst. Eine besondere Aufmerksamkeit kam dem Anlass zu, weil der Murianer Street-Art-Künstler Primin Breu während des Gesangs „Ehre sei Gott in der Höhe“ ein Bild sprayte. Dafür hatte er gerade 8 Minuten Zeit. Der Gottesdienstbesucher konnte miterleben, wie ein himmlisches Werk vor seinen Augen sprühend auftauchte. Unter weissen Wolken entstand zur Überraschung aller die Reformierte Kirche Muri auf blauem Grund. Eine echte Herausforderung für den Künstler, das Werk unter den Augen vom zahlreich erschienen Publikum fehlerlos und zeitgenau zu vollenden, was fast auf die Sekunde genau erfolgte, fast, weil der Chor um einige Sekunden schneller sang als vorgesehen.

Bis in den Sommer 2018 sind die Werke von Pirmin Breu im Untergeschoss der Kirche, während den Öffnungszeiten des Sekretariats, wo auf der Schlüssel erhältlich ist, zu bewundern: Montag bis Freitag 08.00 – 11.00, Mo/Do/Fr 14.00 – 17.00 Uhr.

Hans Kaufmann