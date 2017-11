Das Schwerpunktthema COPD führte viele Betroffene und Interessierte an die diesjährige Veranstaltung zum Tag der Lunge in Windisch. Die Möglichkeit, sich mit Fachleuten und Mit-Betroffenen auszutauschen und zu erfahren, was heute technisch und medizinisch möglich ist, nutzten viele Anwesende. Die hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

An den zahlreichen Informationsständen herrschte reger Betrieb und die Fachreferate waren gut besucht – die Veranstaltung der Lungenliga Aargau zur chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD stiess auf grosses Interesse. Besucherinnen und Besucher schätzten die Möglichkeit, sich ihre Fragen von kompetenten Fachleuten beantworten zu lassen. Bemerkenswert war der Andrang beim Lungenfunktionstest und manchen war die Erleichterung anzusehen wenn ihnen bestätigt wurde, dass alles in bester Ordnung sei. Ob Informationen zur Atemtherapie, die Möglichkeit eine Beatmungsmaske zu testen oder Tipps für eine optimale Ernährung bei Lungenerkrankungen, die Lungenliga Aargau und die beteiligten Partner boten viel Interessantes und Wissenswertes für Betroffene und Angehörige.

Informationen zu COPD und weiteren Lungenerkrankungen vermittelt die Lungenliga Aargau, wo man sich auch persönlich beraten lassen kann. www.lungenliga-ag.ch



Lungenliga Aarau