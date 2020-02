Am Samstag 15. Februar kann Klara Schulthess-Kull, wohnhaft an der Niederlenzerstrasse 49, in Lenzburg, ihren 90. Geburtstag feiern. Die vier Kinder mit Familien, Verwandten und Bekannten gratulieren herzlich und wünschen alles Gute im neuen Lebensjahr.