Herzliche Gratulation zur diamantenen Hochzeit

60 Jahre Liebe, 60 Jahre Freude, zwischendurch aber auch mal Sorgen und Verzicht. 60 Jahre gemeinsamer Lebensweg mit vielen schönen Momenten. Am Samstag, 2. Mai 2020 feiern Ida und Sepp Bingesser in ihrem Garten in Waltenschwil die diamantene Hochzeit. Dem derzeit halt etwas distanzierten Jubiläum wird irgendwann ein gebührendes Fest folgen. Die Kinder, ihre Partner und alle Enkelkinder gratulieren ganz herzlich zu diesem aussergewöhnlichen Tag. Wir sind sehr stolz und dankbar, Teil eures Weges zu sein.