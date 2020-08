Herzliche Gratulation zum 95. Geburtstag

Liebes Mueti und Grosi

Am Montag, 07. September darfst du bei guter Gesundheit deinen 95. Geburtstag feiern. Wir alle wünschen dir weiterhin gute Gesundheit, viele schöne Tage und nur das Beste. Es ist immer schön mit dir, sei es im Kreise der Familie in "Lüpu" oder bei den Besuchen in deiner zweiten Heimat, im Altersheim unteres Seetal in Seon. Niemals ist es langweilig, denn Du bist nach wie vor am Tagesgeschehen interessiert und weisst immer viel zu erzählen. Wir wünschen Dir noch viele schöne Stunden, bleib noch lange so wie du bist, und verliere nie den Humor.

Deine Kinder und Grosskinder