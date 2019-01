Liebe Frieda, im Altersheim Zopf in Oberentfelden feierst du am 27. Januar deinen 94. Geburtstag. Deine Kinder, Gross - Urgrosskinder mit Familien gratulieren dir recht Herzlich und wünschen dir weiterhin viele schöne, erlebnisreiche Stunden in deiner gewohnten Umgebung.