Bei herrlichem Winterwetter und traumhaften Pistenbedingungen verbrachten 45 Schülerinnen und Schüler der Sek P Olten vom 4. bis am 8. Februar eine unvergessliche Skilagerwoche in den Flumserbergen. Das achtköpfige Leiterteam zauberte wiederum ein attraktives Rahmenprogramm aus dem Ärmel und bot den Schülerinnen und Schülern viel Sport und grossen Spass im Schnee. Neben unzähligen Pistenkilometern, waghalsigen Sprüngen auf das Luftkissen und stylishen Tricks jagten die Schülerinnen und Schüler dem geheimnisvollen Mister X hinterher, erholten sich im Hallenbad oder vergnügten sich in der selbstgeschaufelten Openair-Starlight-Schneedisco. Müde aber glücklich und mit zahlreichen schönen Erinnerungen reisten alle Beteiligten zurück ins Unterland. mgt