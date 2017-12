Nebst anderen kleineren und grösseren Künstlern hatten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid, quasi ein "Heimspiel", denn am 6.Dez. 2017 musizierten sie an diesem Nachmittag im Mehrzwecksaal in Weiningen. Dieser alljährliche Altersnachmittag wurde wiederum vom Frauenverein mustergültig organisiert und durchgeführt. Gegen ca. 200 Zuhörer und Zuhörerinnen kamen in den abwechslungsreichen Genuss von Gesang, Ansprachen, Reden und Ehrungen. Dabei wurde dieser gemütliche Anlass durch gekonnt vorgetragene Schweizer Volksmusik, dargeboten durch die "Föhrewäldler", aufgelockert. Musikstücke wie Walzer, Polkas, Märsche, usw. fanden bei der Zuhörerschaft offene Ohren, so dass es einige Paare nicht unterlassen konnten, ein Tänzchen zu wagen,

Auch das gute Essen samt Dessert liess keine Wünsche offen und trug zur allgemein guten Stimmung bei. Die Zeit verging leider wie im Fluge und man hätte gerne noch weiter der Musik lauschen mögen.

Gelegenheit hie zu bietet sich am Freitag den 15. Dezember, denn dann findet wiederum die bekannte Musikstubete in der Linde in Weiningen statt. Zuhörerinnen und Zuhörer sind dazu recht herzlich eingeladen.



Andi Bichsel