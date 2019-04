Das international preisgekrönte Manila Vocal Ensemble (MVE) ist nach einjähriger Pause zurück auf Europatournee.

Bereits zum 34. Mal reist der 1982 von Dr. Thomas Villa Cabantac gegründete Chor durch Europa und erfreut Jung und Alt mit seinem musikalischen und tänzerischen Können. Während seiner Schweizer Auftritte logiert das Ensemble im B&B CULMINARIUM 5072 in Oeschgen. Die Überraschung war gross, als der Chor für ein Living Room Concert zusagte.

Am vergangenen Sonntag durfte das Publikum einen unvergesslichen Abend im kleinen Rahmen mit dem MVE geniessen. Die mit unglaublicher Lebensfreude dargebotenen philippinischen Lieder und Tänze, Gospels, ein ABBA-Medley und sogar Schweizer Kracher oder Volkslieder wie “Alperose” und “Es Buurebüebli” zauberten jedem Zuhörer ein Lächeln ins Gesicht.

«Hervorragend», «fantastisch» und weitere Superlative konnte man nach dem Konzert den begeisterten Zuschauerstimmen entnehmen. Beim anschliessenden Apero hatten die Gäste Gelegenheit, mit den philippinischen Musikern persönlich ins Gespräch zu kommen.

Wer den Chor live erleben möchte, hat dazu noch weitere Gelegenheiten: Am 11. Mai singt er um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche in Frick, um 18.45 Uhr in der katholischen Kirche in Oeschgen. Das gesamte Tourprogramm ist auf der Seite www.manilavocalensemble.ch zu finden.