Hauptversammlung Schützengesellschaft Brunnenthal

Hauptversammlung der Schützengesellschaft Brunnenthal 21. Februar 2020

Im Zeichen des Eidgenössischen in Luzern

Zwanzig Schützinnen und Schützen folgten der Einladung zur Hauptversammlung der Schützengesellschaft Brunnenthal ins Dorfbeizli. Präsident Andreas Weber führt zielstrebig durch die Versammlung und alle Geschäfte werden gutgeheissen.

Am Wochenende vom 26. und 27. Juni werden die Schützen von Brunnenthal am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern ins Geschehen um den Schützenkönigstitel eingreifen. Im Stand Sempach werden 17 Schützinnen und Schützen um die begehrten Auszeichnungen kämpfen. Ein weiterer Höhepunkt der SG Brunnenthal wird das alljährliche Waldfest sein, das immer am ersten Wochenende zusammen mit den Landfrauen- und Männerchor Brunnenthal durchgeführt wird. Dieses Jahr wird am Samstag 1. August ebenfalls noch die Bundesfeier der Gemeinde Messen mit einbezogen.

Rangliste Jahresmeisterschaft :

Reto Vögeli Rolf Amstutz Martin Amstutz Adrian Schär Patrick Späti

Text und Foto: Adrian Schär , Pressechef , Burgstrasse 41 , 3307 Brunnenthal 079 208 94 12