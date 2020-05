Happy Birthday Tag der Tracht 6. Juni

Happy Birthday Schweizerische Trachtenvereinigung



Die Schweizerische Trachtenvereinigung (STV) wurde am 6. Juni 1926 in Luzern gegründet und feiert dieses Jahr ihren 94. Geburtstag. Wie so vieles andere auch, fallen die Feierlichkeiten zu diesem hohen Geburtstag nun ins Wasser. Es findet kein offenes Tanzen statt, es gibt keine Lied- oder Tanzaufführungen, die traditionellen Altersheim- und Kirchenbesuche fallen weg.

Die Schweizer Volkskultur ist von der aktuellen Krise besonders betroffen. Nachdem sportliche Aktivitäten im Zuge der ersten Lockerungsmassnahmen in beschränktem Rahmen teilweise wieder möglich sind, ist es weiterhin unvorstellbar Theater, Sing- oder Tanzproben abzuhalten. Die Abstandsregeln können in diesen Bereichen nicht eingehalten werden. Da eine Vielzahl der Vereinsmitglieder altersbedingt zu der Risikogruppe zählen ist zudem besondere Vorsicht geboten.

Gerade in schwierigen Zeiten sind aber soziale Kontakte sehr wichtig und so vermissen wir nebst dem gemeinsamen Tanzen, Singen und Theaterspielen insbesondere auch das gemütliche Zusammensein in geselliger Runde, die Pflege der Freundschaften und gemeinsame Ausflüge. Denn nebst der Pflege des Schweizer Volksgutes ist das Gesellige ein wichtiger Bestandteil der verschiedenen Trachtengruppen- und Vereinigungen.

Wir hoffen, nach den Sommerferien den Probebetrieb wieder aufnehmen zu können und Sie bald wieder mit unseren Liedern, Tänzen und Stücken unterhalten zu können. Und wenn auch Sie, nach so langer Zeit zu Hause, Lust auf Bewegung und neue Begegnungen haben, dann melden Sie sich bei uns. Auf der Internetseite der Schweizerischen Trachtenvereinigung (www.trachtenvereinigung.ch) und der kantonalen Trachtenvereinigungen sind weitere Information und farbige Impressionen zu finden.



Christoph Weber



Trachtengruppe Schafisheim







Präsidentin: Charlotte Hofstetter Tel. 062 891 94 80

Tanzleiterin: Vreni Christen Tel. 056 443 26 63

Tanzleiter: Christoph Weber Tel. 078 609 77 12