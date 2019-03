Kürzlich durfte die Jugendmusik Aaregäu eine Spende von 500 Franken vom Handwerker- & Gewerbeverein Murgenthal und Umgebung entgegennehmen. Dieser unterstützt jährlich eine Jugendförderung im Raum Murgenthal/Fulenbach. Die Jugendmusik Aaregäu setzt sich aus Kindern von Fulenbach, Wolfwil und Boningen zusammen. Sie wird von den Musikvereinen in Fulenbach und Wolfwil sowie der Musikschule Wolfwil-Fulenbach gefördert. Wir freuen uns über die Spende sehr! Das Geld wird im Jugendmusiklager, welches vom 13. bis 19. April 2019 in Schönried stattfinde, sowie für das Eidgenössische Jugendmusikfest in Burgdorf guten Einsatz finden.

Am 20. April, 16 Uhr werden wir in der MZH Wolfwil beim Abschlusskonzert zeigen, was im Lager erarbeitet wurde. Wir freuen uns über jeden Besuch.

Mgt