Handeln Geroldswil und Weiningen verantwortungslos?

Wer auf der Homepage von Weiningen nach der 1. August-Feier sucht, findet einen Flyer mit einem Programm und "anmächeligen" Fotos, aber keinerlei Hinweis auf die Corona-Pandemie und ein allfälliges Schutzkonzept. Der Flyer vermittelt den Eindruck, dass in Weiningen und Geroldswil business as usual herrscht. Ein Hinweis meinerseits an den Weininger Gemeindepräsidenten ist freundlich aber klar abgebügelt worden, auch mit dem Hinweis, dass es für die Angehörigen der Risikogruppen keinen absoluten Schutz gäbe. Für die andern schon? Wenn ich die Meldungen von heute lese, komme ich zur Überzeugung, dass die Durchführung des Anlasses im vorgesehenen Rahmen verantwortungslos ist und ersuche die beiden Gemeindepräsidenten die Notbremse zu ziehen.

Urs Niggli