Am 27. April hat der TV Härkingen zum alljährlichen Spaghettiplausch in die liebevoll dekorierte Mehrzweckhalle eingeladen. Bereits um 17.30h begrüssten wir viele hungrige Gäste, Freunde, Sponsoren und Vereinsmitglieder. Die «arbeitenden» TurnerInnen begannen Teller für Teller Salate und feine Pasti zu servieren und das passende Getränk dazu aufzutischen. Das Dessert für den Gluscht durfte natürlich auch nicht fehlen. Bis beinah um Mitternacht wurde gelacht, geplaudert, gewitzelt und genossen. Wir danken allen dabei gewesenen für diesen gelungenen, lebhaften Abend. Quasi frisch gestärkt freuen wir uns schon auf den nächsten Plausch 2020. Vielleicht wird dann bereits das eine oder andere Gespräch über unsere Turnerunterhaltung, welche am 20. und 21. März stattfindet, geführt?

Text und Fotos: Karin Dätwyler