Irène Hofer durfte im Begegnungszentrum Altes Spital 65 Mitglieder zur 142. Generalversammlung der Frauengemeinschaft St. Ursen begrüssen. Als Gast erhielt Pfarrer Thomas Ruckstuhl ein besonderer Willkommgruss. Leider mussten sich mehrere Frauen entschuldigen. Die Grippe hat zugeschlagen. Marie-Therese Grütter berichtete über die interessanten, vielseitigen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. Als Highlight sei hier der alljährliche Basar erwähnt, welcher jeweils Ende November stattfindet. Dieser hat sich immer mehr zu einem eigentlichen Pfarreitreff entwickelt. Schon Wochen im voraus wird dabei auf die Mithilfe möglichst vieler Frauen gezählt. Leider mussten vier langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet werden, nämlich Luzia Gonseth, Lisbeth Humm, Marie-Therese Grütter und Ursula Glutz. Ihr Einsatz wurde mit einer Würdigung mit Applaus und einem Präsent honoriert. Das Schwergewicht der diesjährigen GV lag auf der Frage nach dem wie weiter mit dem Verein. Hanni Uebelhart machte mit ihrem vorzüglichen Votum auf die heutige Situaion der Frauengemeinschaft aufmerksam. Die Situation wird immer schwieriger. Vor allem gibt die Altersstruktur zu denken. Ueber 3/4 aller Vereinsmitglieder sind älter als 70 Jahre. Jüngere Frauen zeigen kein Interesse am Verein. Durch die Veränderung des Frauenbildes und die Berufstätigkeit vieler Frauen ist das Bedürfnis nach Vereinen nicht mehr gross. Der katholische Frauenbund wurde 1876 zum Wohle der damaligen Frauen gegründet. Er hat sich für die Weiterbildung der Frau eingesetzt, sie gefördert und unabhängiger gemacht. Diese Aufgaben werden heute von anderen Stellen abgedeckt. Die intensiven Bemühungen, neue Mitglieder - auch für den Vorstand - zu finden, blieben erfolglos. Der Vorstand hat beschlossen, die gegenwärtigen Angebote bis zur nächsten GV beizubehalten. An der GV 2019 soll dann über die Auflösung des Vereins diskutiert und abgestimmt werden. Als geistliche Begleiterin der Frauengemeinschaft stellt sich Carole Imboden vor. Sie freute sich, wie sehr sie die Mitglieder des Vorstandes als engagierte Frauen kennenlernen durfte. Auch sie hofft fest, dass aus der Frauengmeinschaft St. Ursen etwas Neues entstehen kann, in welcher Form auch immer. Nach dem geschäftlichen Teil genossen die Frauen ein vorzügliches Essen. Dabei kamen persönliche Gespräche, Erinnerungen an frühere Zeiten und fröhliches Zusammensein nicht zu kurz. Vor dem Dessert war eine Produktion der Gruppe line dancers geplant. Diese konnten jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Zur Freude aller sprang kurzerhand Pfarrer Thomas Ruckstuhl mit seiner Handorgel ein. Mit ein paar heiteren, beschwingten Melodien sorgte er für eine wohlgelaunte Stimmung. Es wurde mitgesungen und viel gelacht. Dies war ein glücklicher Abschluss einer doch eher ernsten GV. von Claire Berry