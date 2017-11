Am Dienstag, 14.11.2017 hat im Restaurant Adler in Gipf-Oberfrick die Generalversammlung des Fricktaler FC Aarau Fanclubs „RedWhiteBlack Fricktal“ stattgefunden. Die Traktandenliste konnte speditiv abgearbeitet werden. Der Mitgliederbestand hat sich um eines auf aktuell 77 Mitglieder erhöht. Der Vorstand wurde einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. Es freute uns besonders, dass nebst 25 anwesenden Mitgliedern ein besonderer Gast begrüsst werden konnte. Nachdem an früheren Generalversammlungen bereits diverse Spieler, Trainer oder der Sicherheitschef dabei waren, ist es dieses Jahr gelungen, den ehemaligen FCA-Spieler und aktueller Sportchef des FC Aarau Sandro Burki „zu verpflichten“. Nach dem geschäftlichen Teil und einem kleinen Imbiss, gesponsert aus der Fanclub-Kasse, stand er Red und Antwort zu seinem Wechsel vom Spieler zum Sportchef, der aktuellen sportlichen Situation, seinen Vorstellungen, wie sich die Mannschaft entwickeln soll und vielem mehr.