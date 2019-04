4 Ehrenmitglieder und 18 aktive Turnerinnen haben im Rest. Lo-candina an der Jubiläums-GV teilgenommen, wo wir den ge-schäftlichen Teil verhandelt haben. 4 Turnerinnen konnten für längjährige, treue Mitgliedschaft geehrt werden. Es sind: Iris Brönnimann 40 Jahre, Katrin Meier 30 Jahre, Karin Kohl und Esther Zenger 20 Jahre. Der DTV kann auf eine lange und bewegte Vereinsgeschichte zurückblicken. Im Laufe der Zeit gab es viele Hoch's, aber wir hatten auch schwierigere Phasen zu bewältigen. Wie bei vielen Vereinen, kämpfen wir mit gleichen Sorgen; unsere Gruppe wird nach und nach kleiner. Deshalb sind wir an neuen Mitgliedern interessiert. Bei uns kann man Indiaca spielen, oder am Gesundheitsturnen teilnehmen. Frauen können jederzeit zu uns schnuppern kommen. Während der Schulzeit finden die Turnstunden jeweils am Donnerstag um 20:00 Uhr statt. Zum Anlass des Jubläums reisen wir 4 Tage nach Budapest. Unser Mitglied Klara Flückiger ist in dieser Stadt aufgewachsen, sie hat die Reise organisiert und wird uns die Sehenswürdigkeiten zeigen. Herzlichen Dank. Der Hauptanlass findet am 17. August 19 mit dem Indiacaturnier in der Turnhalle Kirchacker statt. Dazu sind Sie als Zuschauer herzlich willkom-men! Am Abend feiern wir 100 Jahre DTV Gerlafingen mit gela-denen Gästen im reformierten Kirchgemeindehaus.

Ursula Reinhadt+Berty Kölliker