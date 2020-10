Gründung Lokalkomitee Konzernverantwortungsinitiative

Konzernverantwortungsinitiative in Balsthal

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Konzerne mit Sitz in der Schweiz sollen sich an die Menschenrechte und international anerkannte Umweltstandards halten in dem sie nicht länger die Augen verschliessen. Damit sich auch dubiose Multis an das neue Gesetz halten, müssen Verstösse Konsequenzen haben. Konzerne sollen deshalb in Zukunft für Menschenrechtsverletzungen, die sie oder ihre Tochterfirmen verursachen, geradestehen.

Diese Woche wurde auch in Balsthal ein lokales Unterstützungs-Komitee für die Konzernverantwortungs-Initiative gegründet. Heinz von Arb vom Balsthaler-Komitee sagt: «Wir finden es sehr wichtig, dass wir uns auch in Balsthal mit diesem dringlichen Anliegen befassen. Darum haben wir ein Komitee gegründet.» In den Wochen bis zur Abstimmung vom 29. November will die Gruppe Aktionen organisieren und Leute vor Ort zum Thema ansprechen. Interessierte können sich direkt auf der Komitee-Website unter www.konzern-initiative.ch/lokalkomitee-balsthal einschreiben. Fahnen können unter www.konzern-initiative.ch/fahne bestellt werden.

Bei Fragen steht Ihnen Heinz von Arb, Vorsitzender Lokalkomitee Balsthal unter 076 220 07 99 oder heinz.v@hispeed.ch gerne zur Verfügung.