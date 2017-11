Am Sonntag Abend fand ein nationales Ereignis für die Schweiz

und für Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu,

statt. Der Schweizer Hung Gar Kung Fu Pionier war zu Gast in

der Sendung Aeschbacher, die in der Schweiz schon unlängst

Kultstatus geniesst, und wurde vom Moderator Kurt Aeschbacher

über sein Leben und seine Kunst interviewt. Die Sendung wurde

zudem am 19. November, am 46. Geburtstag des Nachfolgers von

Grossmeister Chiu Chi Ling, 10. Dan Hung Gar Kung Fu,

ausgestrahlt, was ihn noch zusätzlich ehrte. Nebst seinem

stilsicheren Umgang mit dem über Jahrzehnte erfahrenen

Moderator überzeugte Grossmeister Sewer, seines Zeichens

Schulinhaber und Gründer der KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER, durch seine präzise Demonstration des Hung

Gar Kung Fu vor einem nationalen Publikum.

Von den Anfängen des gebürtigen Bülachers über seine Zeit in

Hong Kong bis hin zu seine Zukunftsplänen entlockte

Aeschbacher dem Grossmeister jeden kleinen Baustein und

jede Stufe, die zum heutigen Erfolg, aufgebaut in harter

schweisstreibender Arbeit über die vergangenen 40 Jahre, von

Grossmeister Meister Martin Sewer führte. Mit Nachdruck

erklärte der international erfolgreiche Grossmeister, dass es

sich bei seiner Tätigkeit um eine Kampfkunst handle, und dass

diese explizit zur Ausbildung von verantwortungsvollen und

engagierten Menschen, die zum Wohle der Gesellschaft handeln,

diene statt zur Produktion von Prüglern und Raufbolden. Auch

kam Grossmeister Sewer nicht darum herum, seine über 30

Jahre Erfahrung und die damit verbundenen Fähigkeiten des

Unterrichtens zu demonstrieren und brachte dem Moderator

binnen kürzester Zeit ausgewählte Techniken und Bewegungen

für die effektive Selbstverteidigung bei, womit er einen

glänzenden Abschluss des Beitrages einleitete.