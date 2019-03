Grosse Ueberraschung für den Präsidenten

Am Freitag 1. März 2019 fand die GV der Männerriege Bözberg im vereinseigenen Waldhaus statt. Nach dem traditionellen Steak, gegrillt durch Dölf Wagner, wurde die GV eröffnet. Der Präsident Daniel von Niederhäusern durfte 26 Mitglieder begrüssen. Alle Traktanden fanden Zustimmung. Neben den obligaten Traktanden wurde auch über die Teilnahme am eidgenössischen Turnfest Aarau 2019 informiert. Die Männerriege wird an diesem Anlass durch die Damen des Frauenturnvereins verstärkt. Auch das Faustballspielen, welches in der Riege einen grossen Stellenwert besitzt, kommt nicht zu kurz. Zwei Mannschaften spielen im Sommer in der Fricktal-Meisterschaft und eine Mannschaft nimmt am „ Dörfli-Turnier“ teil. Erwähnenswert ist das Traktandum Ehrungen. Für sagenhafte 50 Jahre Vereinstreue durfte Fritz Grand geehrt werden, für nicht weniger stolze 40 Jahre Walter Haus und für 30 Jahre Werner Hirt und Heinz Schlittler. Die grosse Ueberraschung erfuhr aber der Präsident Daniel von Niederhäusern. Er erhielt als Dank für seine grosse Arbeit im vergangenen Jahr zu Gunsten unserer Riege, finanziert von den anwesenden Mitgliedern, einen fahrbaren Früchtekorb in Form einer, mit vielen guten Dingen gefüllten, Karette. Mit geselligem Zusammensein und dem legendären „Hugo-Kaffi“ wurde die Versammlung beendet.

Für die Riege

Ruedi Wälti