Am vergangenen Freitagabend krönten 14 Teilnehmer des Ferienpasses Mutschellen•Bremgarten•Wohlen die diesjährige Saison mit einer Aufführung im Kellertheater Bremgarten.

Als sich im Frühjahr Frau Barbara Streuli, mit ihrer Idee für ein Theater-Projekt, an das Ferienpass-Team wandte, stellte sich anfangs die Frage nach einer geeigneten Lokalität. Doch eine Lösung war schnell gefunden, denn das Kellertheater stellte kurzerhand seine Räumlichkeiten unproblematisch und kostenlos zur Verfügung. Und so konnten die 14 Ferienpass-Kinder, unter der Regie von Frau Streuli, zum Ferienende eine ganze Woche spielerisch in die Welt des Theaters eintauchen – um am Ende selbst auf der grossen Bühne zu stehen.

Zuvor jedoch mussten die Kinder ihr eigenes Stück schreiben und ihre Rollen darin selbst entwickeln. Aber mit unglaublich viel Disziplin hatten die jungen Schauspieler, von der 1. bis zur 5. Klasse, schnell das richtige Thema gefunden und die Proben wie Profis szenisch realisiert.

Öises Stettli

Lustig und anschaulich dargestellt haben es die Kinder geschafft, das Publikum mit in ihr „Stettli“ zu entführen. Das kurze Stück glänzte mit viel Situations- und Wortkomik.

Es kommen Szenen und Personen aus unserem täglichen Leben vor. Die Mutter und Kräuterfrau (Flavia Cocco), zum Beispiel, deren Tochter (Jessica Graf) als schwarzgekleideter Grufti rumläuft und sich einen Igel (Maelle Stadelmann) als Haustier hält. Oder die junge Tussi (Jana Schuppisser), welche wiederum eine Katze (Céline Schmid) besitzt und mit dem Grufti-Mädchen, sowie seiner Mutter (Robin Kuratle) im Streit liegt. Dann die zwei Kinder Conny (Romina Friedrich) und Elina (Milla Haldimann) die sich beim Spielen verletzen, weil der Turnlehrer (Aaron Windlin) sein Trampolin auf der Strasse vergessen hat. Folglich müssen beide mit dem Krankenauto ins Spital, wo sie von der Pflegerin (Lilly Strebel) und der Ärztin (Vivienne Müller) behandelt werden. Für grosse Aufregung sorgt das plötzliche Verschwinden von Igel und Katze, zusammen mit dem Hund Joya (Chelsea Lang). Da wittert der rückenkranke italienische Bauarbeiter Giuseppe (wunderbar gespielt von Noah Schuppisser) seine Chance auf viel Geld, weil ein grosszügiger Finderlohn ausgesetzt wurde. Er hat Glück und findet die Haustiere, jedoch sind sie verletzt und müssen erst einmal von der Tierärztin (Nina Hufschmid) versorgt werden. Endlich wendet sich alles zum Guten: Giuseppe erhält den Finderlohn, die Tiere kommen wieder nach Hause und vor lauter Freude versöhnen sich alle Bewohner von „oisem Stettli“.

Proffessioneller Auftritt

Schnell vergessen waren die Schwierigkeiten zu Probenbeginn: „Sprecht lauter, sprecht den Text deutlicher, sprecht in Richtung Publikum…“. Es war wunderbar zu sehen, wie unverhofft versteckte Talente und die verschiedenen Begabungen zum Vorschein kamen.

Auch für den Ferienpass war es ein voller Erfolg, da mit diesem Projekt erstmalig ein ganzwöchiger Kurs durchgeführt werden konnte. Insgesamt wurden während der Sommerferien 1.709 Kurs-Plätze beim Basteln, Sport, Spiel und Exkursionen durch den Ferienpass vergeben. Rund 100 mehr als im vergangenen Jahr.

„Bis zum nächsten Jahr…“, verabschiedete sich nach der Aufführung „Turnlehrer“ Aaron Windlin, bevor er voller Stolz mit seinen Eltern nach Hause ging.