Am Samstag, den 10. März 2018, veranstaltete die Kindertagesstätte Kinder-Ländli, ein Projekt der Sozialunternehmung Wendepunkt, bei herrlichem Wetter ihr jährliches Sommerfest in Muhen. Die Besonderheit in diesem Jahr lag darin, dass es noch einen weiteren Grund zu feiern gab, denn gleichzeitig wurde auch der 10. Geburtstag der KiTa zelebriert. So war es keine Überraschung, dass die Familien der Kleinen und interessierte Gäste aus Muhen und Umgebung sich an diesem Tag auf den Weg machten, um den Nachmittag gemeinsam zu verbringen.



Eveline Jedele, Leiterin der Kindertagesstätte, führte professionell durch das liebevoll geplante Programm, das in diesem Jahr ganz simpel unter dem Motto "10" stand. Um die kleinen Gäste bei Laune zu halten, ließ sich das Kinder-Ländli-Team einiges einfallen. So wurde auf dem Gelände ein Parcours aufgebaut, der verschiedene Materialien beinhaltete, die allein mit Händen und Füssen ertastet werden mussten. Hier war nicht nur der Einsatz aller Sinne, sondern auch Fantasie und Kreativität gefordert. Außerdem brachten ein Rechnungswettbewerb und munteres Rätselraten die Köpfe zum Qualmen.



Um danach die leeren Mägen von Groß und Klein wieder aufzufüllen, gab es sowohl leckere Würste vom Grill und erfrischende Salate als auch Kaffee und Desserts, die von Eltern und dem Team zubereitet wurden.



Zum 10-jährigen Jubiläum durfte natürlich auch ein Rückblick auf die vergangenen Jahre nicht fehlen. Sascha Lang, Gesamtleiter der Sozialunternehmung Wendepunkt, erzählte mit Stolz, wie die KiTa innerhalb kurzer Zeit zu dem wurde, was sie heute ist: ein Ort der Geborgenheit und Begegnung, an dem sich die Kinder sicher fühlen. Mittlerweile werden hier Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 12 Jahren in drei verschiedenen Altersgruppen von einem 12-köpfigen Team ganztägig betreut. Zu diesem Team gehören auch drei junge Frauen, die sich für eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung entschieden haben. Eine der Auszubildenden, Fabienne Härri, hat gerade ihre Abschlussprüfungen bestanden und wurde dafür unter Applaus von allen anwesenden Gästen und dem Team gefeiert.



Die gelungene Geburtstagsfeier und Zufriedenheit der Gäste signalisieren Kinder-Ländli, dass bislang alles richtig gemacht wurde. Das Vertrauen der Eltern ist vorhanden, da die Professionalität des Teams einen großen Teil des Gesamteindrucks ausmacht.