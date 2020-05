Gratulation zur steinernen Hochzeit am 30. Mai 2020

Steinerne Hochzeit von Dora und Alois Baur-Hüser in Sarmenstorf

Am 30. Mai 2020 feiern Dora und Alois Baur-Hüser an der Brunnmattstrasse 1 in Sarmenstorf ihre steinerne Hochzeit. Beide sind bei guter geistiger und körperlicher Gesundheit.

Grosse Freude bereitet ihnen der Gemüsegarten, den sie mit viel Liebe, zum Teil noch selber betreuen. Das Weltgeschehen interessiert die Beiden ebenfalls sehr.

Wir gratulieren Euch ganz herzlich zu Eurem grossen Fest und wünschen Euch gute Gesundheit, Glück und viel Lebensfreude.

Herzlichst Kinder mit Partner und Enkelkinder