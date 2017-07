Am Mittwoch, 19. Juli 2017 kann Hans Stocker-Bressan am Riedliweg 20 in Dintikon seinen 80igsten Geburtstag feiern.

Sein grösstes Hobby ist nach wie vor die Musikgesellschaft Dintikon, wo er immer noch aktiv am Geschehen teil nimmt. Daneben gehört alle seine Zeit seiner Enkeltochter Nadine und dem schönen Eigenheim. Zusamen mit seiner Ehefrau Margot hegt und pflegt er Haus und Garten.

Die Familie und Freunde, Bekannte sowie die Behörde und die Einwohner von Dintikon gratulieren dem Jubilaren von Herzen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem aber gute Gesundheit.