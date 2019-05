Liebe Eltern

Seit 60 Jahren liebt ihr euch schon,

ihr seid uns Vorbild und Inspiration.

In ernsten wie in heiteren Stunden,

wart ihr einander in Liebe verbunden.

Hürden habt ihr stets gemeinsam gemeistert

und als Gastgeber Familie und Freunde begeistert.

Geschichte habt ihr mit 4 Kindern, 7 Enkeln und 2 Urenkeln geschrieben und seid dabei im Herzen und Geist jung geblieben.

Viel Glück und Segen zum Hochzeitstag,

auf dass es noch lange so bleiben mag.

Mit Dank und Freude gratulieren wir euch zu den «Diamanten»,

Sibylla, Daniela, Guido, Andreas mit Familien und alle Verwandten.