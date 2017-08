Wir gratulieren Nicole Suter-Angst ganz herzlich zum 20-jährigen Arbeitsjubiläum.

Nicole Suter-Angst arbeitet bei uns als Drogistin. Sie bildete sich im Bereich der Veterinärhomöopathie weiter und sorgte seither für das Wohl unserer vierbeinigen Drogerie-Kundschaft.

Nach einer Ausbildung an der Schule für klassische Homöopathie in Zürich führte sie der Weg weg vom Ladentisch in den Praxisraum zur Arbeit als klassische Homöopathin.



Wir freuen uns, dass wir seit 20 Jahren auf ihre Mitarbeit als Drogistin und Homöopathin zählen dürfen und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft!