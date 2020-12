Marta Baumgartner-Christen aus Solothurn feiert am 12. Dezember 2020 ihren 98. Geburtstag. In ihrem hohen Alter ist sie geistig aktiv und sehr interessiert am täglichen Geschehen. Sie unternimmt oft und gerne Ausflüge mit Bekannten und ist stets offen für Neues. Dass sie noch in ihrem Haus leben darf, ist dank diverser Unterstützungen möglich, und dafür ist sie immer sehr dankbar. Wir gratulieren der Jubilarin herzlich und wünschen ihr noch eine lange Zeit bei guter Gesundheit.