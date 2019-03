Heute feiert unsere Jubilarin, Marie Häusler, ihren 98. Geburtstag im Altersheim Falkenstein. Auch mit bald 100 Jahren ist Marie Häusler noch immer mit ihrem Rollator anzutreffen. Die Freude an der Bewegung ist ihr von ihrer früheren Passion für das Reisen und Wandern geblieben. Marie Häusler war schon immer eine kontaktfreudige Person, den Humor und den Schalk in ihren Augen besitzt sie auch heute noch. Marie Häusler nimmt jeden Tag wie er kommt und freut sich immer wieder, wenn sie möglichst oft an einem der vielen Anlässe im Altersheim teilnehmen kann.

Die Angehörigen von Marie Häusler und der Gemeinderat Menziken gratulieren ihr herzlich zum hohen Geburtstag und wünschen ihr alles Gute im neuen Lebensjahr.