Am Fritig, 3. Mai, fiered d Margrit Sembinelli, wohnhaft in Ärlisbachh de 95. Geburtstag. Liebi Margrit, mer gratuliered Dir vo Härze zu Dim spezielle Geburtstag und wünsched Dir witerhin gueti Gsundheit und viel schöni Stunde. Blib so wie Du bisch und gnüss zerscht mal Din bsunderi Tag.

Alles Gueti wünsched Dir: dini alte Nachbere: Doris und Jörg