Am Donnerstag, 27. August 2020 kann Agnes Irniger-Spielmann am Roggensteinweg 9 in Dintikon Ihren 80. Geburtstag feiern. Leider musste sie gesundheitlich einige Rückschläge einstecken. Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon wünschen der Jubilarin gute Besserung und für den weiteren Lebensweg von ganzem Herzen alles Liebe und Gute.