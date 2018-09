Nur zwei Wochen sind vergangen seitdem wir uns über den Erfolg an der Stepp-Schweizermeisterschaft von Edwin beim freuen durften. Er hatte in Fribourg zum 4. Mal in Serie den Schweizermeister- Titel ersteppt, und schon wieder hat Edwin einen weiteren Triumph erlebt.

Edwin holte sich letzten Samstag bei der «Accordion international competition 2018» in Reinach als bester Schweizer in seiner Kategorie (Junioren 1), den 3. Platz, hinter zwei deutschen Spielerinnen.