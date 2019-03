Am Samstag, 23. März 2019, trafen sich Taufeltern aus dem ganzen Pastoralrum Wasseramt West-Bucheggberg in Biberist im Pfarreizentrum. Es gab einen Erlebnisparcours mit Inputs zu Ritualen im Alltag und einer kurzen Segnungsfeier in der Kirche und natürlich Austausch unter den Taufeltern. Während den Impulsen war ein Hütedienst der JuBla vor Ort. Die grösseren Kinder durften an der Orgel mit Unterstützung des Organisten auch in die Tasten greifen.

Als Erinnerung an die Taufe konnte jede Familie Weihwasser mit nach Hause nehmen.