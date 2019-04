Kürzlich fand das zweite Volleyball-Jugendcamp in der BETONCOUPEArena in Schönenwerd statt – 35 Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren aus nah und fern nahmen an diesem 3-tägigen Lager teil und wurden von qualifizierten Trainern wie auch von NLA-SpitzenspielerInnen von Volley Schönenwerd trainiert.

Die 35 JuniorInnen wurden aufgrund ihres Alters und Volleyball-Erfahrung in drei Gruppen eingeteilt – so konnten die Trainings entsprechend ihres Niveaus auf dem Mini-Volley-Feld oder auf dem Grossfeld stattfinden. Die Trainer rekrutierten sich alle aus dem eigenen Verein, entweder solche, die selber ein Juniorenteam führen oder dann sogar NLA-Spieler. Jeweils in zwei zweistündigen Blöcken am Vormittag und am Nachmittag wurden die Nachwuchsleute ins Volleyball-ABC eingeführt. Über den Mittag wurden dann die Jugendlichen von einem vereinseigenen Küchenteam mit feinen Speisen verköstigt.

Vor dem ersten Training konnten die Junioren mit grosser Freude ihr persönliches Camp-Shirt entgegennehmen und dazu gab es am Dienstag noch ein Interview mit NLA-Ausländer Scott Fifer. Dort konnten die Jüngsten ihre Englisch-Kenntnisse einsetzen um Auskunft zu erhalten zu seinem Werdegang und Zielen sowie auch den einen oder anderen persönlichen Tipp. Nach dem Abschlussturnier konnte das Camp nach drei lehrreichen Tagen ohne grosse Verletzungen, dafür mit einem Rucksack voller Inputs und Eindrücken und einem Schoggi-Hasen für alle Beteiligten beendet werden.