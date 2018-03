Die Frauen fordern in vielen Bereichen eine Gleichstellung. Ich bin ein Befürworter der Gleichstellung, jedoch sollte diese aber in allen Bereichen gelten. Dies wird aber nicht angestrebt von den Frauen. Militärdienst für alle oder auch das gleiche Pensionsalter wird vehement abgelehnt. Oder zB. die Gleichstellung im Bereich Elternschaft nach einer Trennung wird,trotz dem neuen Gesetz, gerade von Frauen gerne verhindert.

Dass aber der Mann, bessergesagt der Vater absolut benachteiligt ist, wird nicht thematisiert. Eine Gleichstellung von Mutter und Vater wird nicht gewollt, und in diesem Punkt wird der Mann (Vater) ganz klar und bewusst diskriminiert. Dies ist zu sehen, wenn sich die Eltern trennen. So muss der Vater 100% arbeiten, damit die Frau zu Hause bleiben kann um das gemeinsame Kind zu betreuen. Möchte der Vater eine geteilte Obhut, wird er oft von allen Instanzen abgewiesen. Eine Reduktion des Arbeitspensums, was für eine geteilte Obhut notwendig wäre, wird abgelehnt mit der Anschuldigung, der Vater mache dies nur, um weniger zahlen zu müssen. Wir haben Gesetze geschaffen, um gerade auch den Müttern eine bessere Anteilnahme am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Doch wenn eine Mutter dies nicht möchte, muss der Vater einfach mehr arbeiten. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Seit nun mehr als einem Jahr kämpfe ich um die alternierende Obhut für meiner Tochter. Ich will meine Tochter der Mutter weder wegnehmen noch entfremden. Ich möchte einfach nur ein Vater sein, welcher den Alltag mit seinem Kind leben darf. Eine Mutter die nicht arbeiten möchte, wird in diesem Unterfangen unterstützt. Doch ich frage mich weshalb? Gleichberechtigung heisst für mich als Vater, einen Anspruch auf die Obhut meines Kindes von 50% zu erhalten. Doch dies hätte zur Folge, dass die Mutter auch für Ihren Lebensunterhalt selbständig aufkommen müsste. Diese möchte jedoch lieber zu Hause sein und auf das Kind aufpassen. Oft wird argumentiert, die Mutter werde später wieder Arbeiten gehen, wenn die Kinder gross genug sind. In der heutigen Zeit ist es jedoch kaum mehr möglich nach zehn oder mehr Jahren einfach so in die Arbeitswelt zurückzukehren.

Geschweige dann, dass eine Lohngleichheit erreicht werden kann. Angenommen man findet eine Anstellung, ist es ja logisch, dass der Lohn auch viel tiefer sein wird, da die Berufserfahrung fehlt oder auf einem sehr alten Stand ist. Als Argument, weshalb das Kind bei der Mutter sein solle und nicht auch beim Vater ist oft, da das Kind evtl. ausserhalb der Schulzeit fremd betreut werden müsste. Dies würde nicht dem Kindeswohl entsprechen. Doch was heisst das? Wenn eine Mutter das Kind nicht fremd betreuen lassen möchte, da es nicht gut sei für das Kind, muss ich mich fragen ob es dann besser ist, dass das Kind in der Sozialhilfe aufwachsen muss. Doch wenn die Mutter das Kind fremd betreuen lässt, ist das nichts Negatives. Negativ ist es nur, wenn dies der Vater macht. Auch hier kann ich die Gleichstellung in keiner Weise feststellen. Klar wäre es besser, es würde erst gar nicht zu solchen Situationen kommen, doch so spielt das Leben. Nun wäre es meiner Meinung klar, dass eine Gleichstellung auch bedeuten würde, für den eigenen Lebensunterhalt selbständig aufzukommen und auch die Kinderbetreuung aufzuteilen. Mir ist bewusst, dass dies auch nicht jeder Vater machen möchte und somit eine finanzielle Unterstützung zu leisten hat. Auf der anderen Seite sollte es der Mutter nicht einfach ermöglicht werden, sich gegen den Wunsch des Vaters zu wehren, da dies nichts mit einer Gleichstellung zu tun hat. Ich denke das jedes Kind Mutter und Vater gleichermassen liebt und daher gleich viel sehen möchte und es auch für die Entwicklung des Kindes gut ist.

Was hat das Kind für eine Zukunft, wenn es lernt, es geht auch ohne arbeiten, denn dann zahlt ja die Allgemeinheit. Dies muss meiner Meinung nach unterbunden werden, da ich ansonsten unsere Zukunft gefährdet sehe.

Wie gesagt, ich bin für Gleichberechtigung und dafür, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie wir Männer. Aber dann bitte diese Möglichkeiten auch für uns Männer.