Am Dienstag, 7. November 2017 von 19.19 Uhr bis 21.21 Uhr das 1. Night Shopping bei "geschenke & so" in Wettingen. Ohne Zeit Druck ohne Kinder Stress einfach die schöne Dinge auf sich wirken lassen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee den (Bier hat es auch) Abend geniessen. Manuela Stössel mit ihrem Team freut sich auf Deinen/Euren Besuch.