Generalversammlung vom Encanto chor

GV encanto chor Dulliken

Anfang Juli war es endlich soweit. Zur im März abgesagte 11. Generalversammlung konnte Präsidentin Brigitte Wüest 15 Sängerinnen begrüsste. Es fühlte sich etwas komisch an, fast als hätten wir uns in der langen Zeit etwas entfremdet. Doch so nach und nach kam die Vertrautheit zurück. Zügig konnten wir die Traktandenliste abarbeiten. Leider mussten wir 4 Austritte entgegennehmen, aber mit Monika Weiss konnten wir auch eine neue Sängerin in unserem Chor aufnehmen. Am meisten wird uns unsere Chorleiterin Elisabeth Regner fehlen, hat sie uns doch viele Jahre begleitet, unterstützt und motiviert. Zurzeit muss sie ihre Stimme noch schonen und pflegen. Auch möchte Elisabeth neue Aktivitäten in Angriff nehmen und auch das Familienleben geniessen. Wir Frauen vom Chor wünschen Elisabeth alles Gute und viel Freude im neuen Lebensabschnitt, und hoffen sie doch hin und wieder zu treffen. Mit Blumen und einem Geschenk wurde sie verabschiedet. Auch die Präsidentin und die fleissigsten Sängerinnen Trudi, Hanni und Brigitte konnten Blumen in Empfang nehmen. Im Gegenzug wurde der Vorstand von der Präsidentin mit einem Pflegeset für die gute Zusammenarbeit bedacht.