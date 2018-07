Am Samstag 26. Mai 2018 begrüsste der Präsident, Raphael Belser die anwesenden Mitglieder zur 40. Generalversammlung der Oltner Guggenmusik Papapalagi.

Nach dem aufregenden Bericht unseres Jubiläumsjahres, durften wir Nadine Schöpfer nach ihrer erfolgreichen Aufnahmeprüfung als vollwertiges Mitglied willkommen heissen.

Leider wechseln dieses Jahr 3 Mitglieder von den Aktiven zu den Passivmitgliedern. Wir hoffen Sie jedoch an unseren diversen Anlässen, wie auch an der Fasnacht möglichst oft wieder anzutreffen.

Auf Seiten des Vorstandes wird unser Tambi Roger Moser von seinem Amt zurücktreten, da er sehr gerne wieder selber Musik machen möchte. Mit grossem Applaus und einem Präsent wurde Roger für seine Dienste gedankt. Diesen Dank möchten wir auch an dieser Stelle nochmals ausdrücklich wiederholen.

Der restliche Vorstand (Präsident Raphael Belser, Organisator Dominik Profos, Kassier Barbara Imhof und Kostümverantwortliche Cornelia Moser) wurde wiedergewählt.

Um unser Jubiläumsjahr definitiv abzuschliessen, wurde vom Jubi-OK eine Jubireise in der Welschschweiz organisiert.

Die Reise führte uns am 09. Juni 2018 in die Fabrik «Mauler» in Môtiers, wo wir Herkunft, Herstellung und Geschmack des berühmten Schaumweines kennen lernen durften.

Im Anschluss reisten wir in Richtung «Creux du Van», wo wir ein leckeres Fondue und anschliessend die Aussicht über den «Grand Canyon der Schweiz» geniessen konnten. Den Abend liessen wir in der Unterkunft in Noiraigue mit Musik und viel Spass ausklingen.

Am Sonntag erwartete uns eine Gewitterfront just in dem Moment, als wir das Schiff auf dem Doubs besteigen wollten. Bei strömendem Regen genossen wir die wunderschöne Schluchtenlandschaft. Das Wetter konnte der durchwegs sehr guten Stimmung natürlich keinen Abbruch tun.

Besten Dank nochmals an die Organisatoren.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jubiläum.