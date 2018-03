Die diesjährige Generalversammlung der Tourismus Region Brugg fand beim Weingut Hartmann in Remigen statt. Der Präsident Jürg Hässig begrüsste die anwesenden Mitglieder sowie die Gäste und berichtete über das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 und die durchgeführten Aktivitäten. Kassier Sepp Riechsteiner nahm Stellung zur Rechnung des vergangenen Jahres und erwähnte, dass der Verein mehr investiert hat. Dies um den gesamten Verein zu professionalisieren zum Beispiel mit Visitenkarten oder Briefpapier. Der Vorstand ist sehr bemüht mit dem doch eher kleinen Budget ein möglichst umfangreiches und optimales Programm auf die Beine zu stellen, was jedoch meist sehr herausfordernd ist. Deswegen stellte er den Antrag, dass die Einzelmitgliederbeiträge von bis anhin CHF 40.00 auf CHF 50.00 erhöht werden und dass die Firmenbeiträge ebenfalls angepasst werden. Diesem Antrag wurde zugestimmt und das Budget sowie die Jahresrechnung genehmigt. Alle Vorstandsmitglieder des Vereines stellten sich zur Wiederwahl für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung. Alle Vorstandsmitglieder und auch Präsident Jürg Hässig wurden einstimmig für die nächsten Vereinsjahre gewählt. Somit folgte der Einblick in das Tätigkeitsprogramm 2018, welche beispielsweise Stadtführungen, Grossevents in Brugg wie der Aargau Marathon oder den Slow up, aber auch eigene Events wie „Brugg wird zum Bauernhof“ umfassen. Auch dieses wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. Sepp Riechsteiner präsentiert das Budget für das Vereinsjahr 2018 und erwähnt, dass versucht wird auch Sponsoren für Events und den Verein zu gewinnen. Dies soll in den nächsten Monaten und Jahren kontinuierlich aufgebaut und gesteigert werden. Nach der Genehmigung des Budgets wird die Generalversammlung beendet und eine kurze Pause gemacht.

Im Anschluss an die Generalversammlung fand die Vernissage und Präsentation des gerade erschienen Freizeitmagazin Gut & Gern statt, zu welchem auch weitere Gäste eingeladen wurden. Herausgegeben und produziert wurde dieses von der Effingerhof AG in Zusammenarbeit mit Tourismus Region Brugg und wird in rund 30‘000 Haushalte verschickt. Das Grusswort der Gemeinde Remigen wurde überbracht von Alexandra Savaris, welche bei dieser Gelegenheit die Genussqualitäten der eigenen Gemeinde erwähnte. Auch der Gastgeber des Abends Bruno Hartmann freut sich sehr über die Entstehung des Magazins und ein Teil davon zu sein. Er ist als Weinproduzent schon seit über zwei Jahrzenten ein Leistungsträger im Tourismus und bietet nebst Kellerbesichtigungen und Rebberg-Führungen auch sein Eventlokal für Veranstaltungen an. Andrea Portmann von Aargau Tourismus verglich die Entstehung des Magazins mit der Geburt eines Kindes, welches ebenfalls über Monate bis zur Geburt heranwachse. Da ein solches Kind auch eine gute Familie brauche, stellt sich Aargau Tourismus als Patin (Gotti) zur Verfügung. Gerne seien sie bereit den Verein Tourismus Region Brugg auch in Zukunft bei diesem Projekt zu begleiten und unterstützen. Zu guter Letzt durfte auch der Initiant Martin Jakob noch einige Worte zu der Entstehung und Idee des Magazins sagen.

Im Anschluss an die Vernissage wurden alle Gäste von Esther und Thomas Schäublin zu knusprig, saftigen Güggeli-Gerichten eingeladen. Die Gastgeber Ruth und Bruno Hartmann offerierten die Getränke.

Vanessa Kunz