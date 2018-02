«Retten, was zu retten ist!»

Ende Januar 2018 traf sich der Verein zur 94. Generalversammlung.

Die Präsidentin, Herta Bernert, durfte 20 Anwesende begrüssen. Der Jahresbericht 2017 wurde mit viel Humor und Herzblut vorgetragen. Der Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die von uns durchgeführte Feldübung im Mai. Das kommende Vereinsjahr, unter dem Motto «Retten, was zu retten ist!», wartet mit vielen tollen und lehrreichen Übungen auf die Mitglieder. Mit Freude und grossem Applaus wurden zwei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Mit einem guten Tropfen Wein wurde Pius Müller für seine 30-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ebenfalls seit 30 Jahren, davon zwanzig Jahre als unsere Samariterlehrerin, hält Theres Schmid-Fahrni uns die Treue. Sie wurde mit einem Blumenstrauss und einem Gutschein für ihr unermüdliches Engagement geehrt.

Die Spenden von je Fr. 500.00 an gemeinnützige Organisationen, aus dem Ertrag der Altkleidersammlung, gehen in diesem Jahr an die Rega in Zürich und an die Schweizer Berghilfe. Viele Mitglieder konnten eine Fleissprämie in Form eines Gutscheins entgegennehmen. Mit diesen freudigen Augenblicken wurde die Generalversammlung geschlossen und der gemütliche Teil konnte beginnen.