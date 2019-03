Zu Beginn der Generalversammlung feierte der Katholische Kirchenchor Oensingen in der Pfarrkirche einen gemeinsamen Gottesdienst, zelebriert von em Pfarrer Stefan Jäggi. Die Ehrenpräsidentin Ursula Meise hielt an Stelle der Predigt eine kurze Ansprache zum Thema "Segen".

Anschliessend konnte sie im Pfarreiheim die praktisch vollzählig vertretene Chorgemeinschaft und verschiedene Gäste begrüssen.

Der Chor kam im vergangenen Jahr zu 39 Proben und 12 Aufführungen zusammen. Die Choral-Schola der Männer war noch zweimal mehr im Einsatz, mit dem entsprechenden Probenaufwand. Höhepunkte waren die Gottesdienste von Pfingsten und Weihnachten, bei denen der Chor durch Gastsänger/-innen verstärkt wurde. An Pfingsten sang der Chor die «Orgelsolomesse in B» von Jos. Haydn, mit Orgel- und Orchester-Begleitung. Als Solo-Sopranistin wirkte Alexandra Novosielski mit.

Zu den kirchlichen Einsätzen kamen die Teilnahme am Pfarreifest und am Zibelimäret, ein Stadttheaterbesuch und die Vereinsreise «Fahrt ins Blaue». - Vom Reinerlös des Zibelimäret wurden auch diesmal verschiedene gemeinnützige Institutionen mit einem Beitrag unterstützt.

Leider musste die Chorgemeinschaft von drei Mitgliedern infolge Todesfall Abschied nehmen. Im September wirkten wir im Trauergottesdienst für unser langjähriges Ehrenmitglied Hektor Nünlist mit. Im Oktober wurde Theres Haudenschild von ihren Altersbeschwerden erlöst. Der Tod unseres aktiven Ehrenmitgliedes Jakob Arn von Anfang Januar machte alle sehr betroffen, auch hier gestalteten wir den Abschiedsgottesdienst mit.

Acht Mitglieder durften eine Fleiss-Auszeichnung entgegennehmen. Nie gefehlt hat Lucie Probst und nur einmal bzw. zweimal gefehlt haben Franz Kissling und Käthi Bobst.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Martha Mooser und Bruno Kölliker speziell geehrt. - Für 30 Jahre Mitgliedschaft durften Elisabeth Baumgartner und Brigitta Kaufmann und für 20 Jahre konnten Bea Hengartner und Christian Rüefli ein Präsent entgegennehmen.

Leider ist der Mitgliederbestand des Kirchenchores leicht rückläufig; neue Sängerinnen und Sänger (insbesondere Tenor-Stimmen) sind sehr willkommen. Die Präsidentin rief auf, dass auch neue Gastsängerinnen und Gastsänger für den Einsatz an Pfingsten und Weihnachten wieder herzlich willkommen sind.

Am Pfingstfest 2019 steht die «Messe in Es» von Johann-G. Albrechtsberger auf dem Programm. - Weitere Aktivitäten: Teilnahme am Bezirks-Cäcilienfest vom 25. Juni, Chorreise am 18. August mit einer «Fahrt ins Grüne», Mitwirkung am Pfarreifest vom Bettag, sowie Mitwirken am Zibelimäret vom 28.-27. Oktober mit dem Zwiebel- und Knoblauch-Stand.

Zum Abschluss des ordentlichen Teils der GV ging ein spezieller Dank an den Ehrendirigenten Ruedi Schumacher sowie an die Organistin Ludmilla Hunziker - Auch ein herzliches Dankeschön gebührt allen treuen Sängerinnen und Sänger.

Der Vertreter der Kirchgemeinde, Urs Kaufmann, überbrachte die Grüsse des Kirchgemeinderates u