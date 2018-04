Der Handels- und Industrieverein Aarau im Kantonspital Aarau, lud zur Generalversammlung 2018 ein. Viele HIVA-Mitglieder kamen freudig ins Kantonsspital Aarau, denn anders als gewohnt gab es statt einer medizinischen Untersuchung eine Betriebsbesichtigung und die Generalversammlung.



Der Hauptgeschäftsführer des Kantonsspitals, Dr. Robert Rhiner, begrüßte die zahlreichen Gäste und übergab das Wort nach einer kurzen Zusammenfassung über die Spitallandschaft der Schweiz an Sergio Baumann, dem Leiter des Betriebes ab. Sergio Baumann, erzählte von der 130-jährigen Geschichte des Spitals, welches mit nur einem Arzt und ein paar Krankenwärtern begann und mittlerweile 4000 Angestellte zählt, worunter 600 Ärzte zählen. Das Kantonspital Aarau ist das größte Spital in dem Kanton und das drittgrößte in der Schweiz. Mit dem Blick in die Richtung Zukunft und einen Blick in die Pläne zeigt deutlich, dass das Kantonsspital, wie bisher auch, innovativ bleibt und mit dem Takt der Zeit geht. Sämtliche Bereiche im Gesundheitswesen und Fachrichtungen deckt das Spital ab.



Der außerordentlichen Organisation und Hilfsbereitschaft war es zu verdanken, dass die HIVA-Mitglieder auch in der knapp bemessenen Zeit einen umfassenden Einblick in Bereiche und Abteilungen bekommen konnten, welche den Patienten und den Besuchern sonst nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel in die unterirdische Kälte- oder Bettenzentrale.



Im Anschluss eröffnete die HIVA-Präsidentin Ines Schmid Streuli (Schmid Textilrewashing AG) die Generalversammlung. Die vergangenen Aktivitäten des Jahres wurden im Bericht zusammengefasst und ein besonderer Blick fiel auf die gut besuchten Besichtigungen der Schmid Textilrewashing AG in Suhr und der entsorgBar, der Transport AG Aarau in Kölliken.



Die Versammlung genehmigte die Rechnung und das Budget und wurde nach dem Bericht der Revisionsstelle durch Jörg Knecht (thv AG) die Décharge auch erteilt. Daniel Pfister (IBAarau) wurde als Nachfolger des zurückgetretenen Daniel Schibli einstimmig von der Versammlung in den Vorstand gewählt, zudem wurde einstimmig beschlossen für das Spital ein Online Marktplatz oder Online Plattform erstellen zu lassen.



Vor dem Kantonsspital Aarau angebotenen Apéro bedankte sich Ines Schmid Streuli bei Sergio Baumann und dem kraftvollen Helfer-Team, die zum guten Gelingen dieses Treffens beigetragen haben. Der Apèro wurde so, wie immer von den HIVA-Mitglieder zum regen Gedankenaustausch genutzt und so manche kollegialen Kontakte wurden neu geknüpft, vertieft und neue Ideen geboren.



Somit steht dem neuen Jahr des Kantonsspitals Aarau nichts mehr im Wege.