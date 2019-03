Generalversammlung 14.02.2019

Frauenturnverein Kölliken

2 neue Turnerinnen

Nach einem feinen Nachtessen im Altersheim Sunnmatte in Kölliken konnte die Präsidentin Marianne Suter 28 Turnerinnen, Ehrenmitglieder und 4 Gäste zur 92. Generalversammlung begrüssen. Nach einem kurzen Rückblick auf ein interessantes und vielseitiges Vereinsjahr, präsentierte uns die Kassiererin eine positive Rechnung.

Wie alle zwei Jahre standen Gesamterneuerungswahlen des Vorstandes an. Durch dieses Traktandum führte uns unser Ehrenmitglied und Tagespräsidentin Irene Gasser. Der ganze Vorstand wurde mit einem kräftigen Applaus bestätigt.

Leider mussten wir einen Austritt verzeichnen, konnten aber erfreulicherweise 2 neue Turnerinnen durch das Winterfit gewinnen. Jeannine Peter und Anja Lüthy wurden mit einem kräftigen Applaus in den Verein aufgenommen.

Monika Lerch wurde zu 15 Jahren Turnbesuch geehrt. Edith Vitali, Corinne Burkart und Esther Herzog zu 10 Jahren. Marianne Suter wurde zu 10 Jahren Präsidentin geehrt. Wir überreichen allen REKA Gutscheine

Die Jahresmeisterschaft hat Marlis Leu gewonnen und die fleissigste Turnerin heisst Therese Bürgin. Gratulation.

Auch für das neue Turnjahr hat unser Leiterteam ein interessantes und vielseitiges Programm zusammengestellt. Winterfit, Maibummel, Atemweg in Safenwil und vieles mehr. Ein wichtiges Wochenende ist der 15./16.November, unser Turnerabend. Auf ein tolles Vereinsjahr mit viel Elan freuen wir uns.

Man darf jederzeit in unsere Turnstunde, am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Doppelturnhalle, vorbeischauen und mitturnen.

N.M.