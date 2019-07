Die diesjährige Generalversammlung fand am 17. Juni im Buchser Alterszentrum statt. Die unter der Leitung der Präsidentin Heidi Niedermann zügig durchgeführte Jahresversammlung wurde musikalisch umrahmt vom Handharmonika-Club Buchs, der mit seinen sympathischen Musikvorträgen die Anwesenden sichtlich erfreute.

Im Jahresbericht wies die Präsidentin darauf hin, dass sich der Vereinsvorstand engagiert zugunsten der Bewohner der Alterssiedlung eingesetzt und so mitgeholfen hat, dass die bestehenden Mietverhältnisse weitergeführt werden. Für musikalische Unterhaltung im Alterszentrum, für diverse Ausflüge sowie für neue Singbücher wurden einmal mehr diverse Beiträge des Vereins gesprochen, diesmal für total 10'600 Fr. Zu den Schwerpunkten im Vereinsjahr zählten auch die zwei Referate zu Gesundheitsthemen, nämlich "Diabetes - Gesunde Ernährung" und "Wenn Vergessen Alltag wird(Demenz)"; beide Abendanlässe haben eine zahlreiche Zuhörerschaft aus Buchs und Umgebung angelockt, welche kompetente ausführliche Informationen zu den beiden Themenkomplexen erhalten hat. Im laufenden Jahr hat bereits schon wieder ein solcher erfolgreich verlaufener Themenabend stattgefunden (Augenkrankheiten), und für November ist das Thema "Einsamkeit im Alter" vorgesehen.

Die Erfolgsrechnung ergab bei Ausgaben von 14'500 Fr. und Einnahmen (Mitgliederbeiträge und Spenden) von 16'350 Fr. einen entsprechenden Gewinn, der die flüssigen Mittel auf 84'000 Fr. ansteigen liess. Der Mitgliederbeitrag wird unverändert gelassen. Zu den Finanzaktiven zählt noch die Beteiligung an der Aktiengesellschaft Alterszentrum Suhrhard mit 360'000 Fr.

Nachdem der Verwaltungsrat vor kurzem über den Stand des Projektes "Betreutes Wohnen plus" die Öffentlichkeit informiert hat, musste das Thema nicht mehr im Detail erläutert werden; dennoch ging der Vertreter des Vereins im Verwaltungsrat, Hans Peter Fricker, auf die wichtigsten paar Punkte ein. Der Prozess für die Realisierung eines Neubaus mit 26 Wohneinheiten sei auf gutem Wege. Konkrete Ergebnisse weiterer, noch notwendiger Abklärungen sollen bis Ende Jahr vorliegen.

Aus der Mitte der Versammlung wurde die Frage gestellt, ob es zutreffend sei, dass die Aufnahme ins AZS nur noch sehr pflegebedürftigen Personen offen stehe. Die erhaltenen Informationen schienen die konkreten Fragen nicht restlos zu klären, was sich beim Apéro im Anschluss an die Versammlung in persönlichen Gesprächen herausstellte. Auch besteht offensichtlich eine Unsicherheit in der Bevölkerung, ob es im Moment noch möglich ist, eine Wohnung in der Alterssiedlung zu den bis vor kurzem geltenden Bedingungen zu mieten. Der Vorstand wird sich in nächster Zeit dieser Fragen annehmen müssen.

Unter "Varia" wartete die Präsidentin Heidi Niedermann noch mit einer Neuigkeit auf: Im Laufe des Sommers wird im Park unter den Blutbuchen ein vom Verein finanziertes Outdoor-Mühlespiel installiert, das eine hoffentlich - nein: sicher! - willkommene Spielmöglichkeit im Freien für Bewohnende des Alterszentrums wie auch für Gäste sein wird. Grosse leicht Spielsteine mit einem langen Stiel: so wird "s'Nünistei", ohne sich bücken zu müssen, bequem zu spielen sein. Wer g'wünnt? (UF)