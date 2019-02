Pünktlich um 20.00 Uhr eröffnete die seit einem Jahr amtierende Präsidentin Corinne Ackermann die 108. Generalversammlung des Turnvereins Wolfwil und begrüßte dabei 159 Turnerinnen und Turner. Das Jahr 2018 war geprägt von vielen erfolgreichen Wettkämpfen und der Verein konnte sich dabei immer von seiner besten Seite zeigen. Sportlich läuft es dem Turnverein Wolfwil seit Jahren hervorragend und darf einige Erfolgserlebnisse verzeichnen. Auch sonst verfügt der TV Wolfwil über eine große Anzahl an aktiven Turner und Turnerinnen und die Jugendabteilung ist in den verschiedensten Riegen breit abgestützt.

Dies zeigt sich auch in den sportlichen Ehrungen an dieser Generalversammlung. Wie jedes Jahr darf der Verein tolle sportliche Erfolge ehren.

Rückblick 2018

Das Highlight war das Kantonale Turnfest in Gösgen. Die Ambitionen des TV Wolfwil waren groß und ja, sie wurden wieder einmal übertroffen. In den Einzelwettkämpfen konnten diverse Turner und Turnerinnen brillieren und diverse Podestplätze erreichen. Der größte Erfolg war aber ganz klar der Sieg in der 1. Stärkeklasse 3-teilig der Aktiven und der Männer/Frauen. Im Kanton Solothurn ist der TV Wolfwil im Vereinswettkampf eine Hochburg! Diese Leistungen sind auch den vielen Leiter und Leiterinnen sowie Helfer und Helferinnen zu verdanken. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des TV Wolfwil wären diese Erfolge erst gar nicht möglich!

Ein kurzer Ausblick durch Reto Meile fürs 2019 wird klar, dass auch dieses Jahr einige Highlights für die Turner und Turnerinnen parat stehen. Mit diversen Wettkämpfen werden die Turner und Turnerinnen wieder ihr Bestes geben und versuchen aufs Podest zu gelangen. Mit dem eidgenössischen Turnfest in Aarau vom 14. – 16.06.2019 (Einzelwettkämpfe) und 21. – 23.06.2019 (Vereinswettkämpfe) steht ein Großanlass an. Der TV Wolfwil ist mit über 150 Turner und Turnerinnen als drittgrößter Verein der Schweiz vertreten.

Wechsel im Vorstand

Patrik Lerch hat zum letzten Mal mit Zahlen und Finanzbegriffen nur so um sich geworfen. Wie immer konnte er der ganzen Versammlung die Finanzen ausführlich und verständlich aufzeigen. Nach acht Jahren im Amt des Kassiers tritt er nun ab und wird auf Ende Juli die Verantwortung an Manuela Hürzeler übergeben. Weiter tritt Sabine Nützi aus dem Vorstand zurück, sie hatte das Ressort Technische Kommission Jugend unter sich und wird nun durch Jessica Nützi weitergeführt. Als NEU-Mitglieder darf der Vorstand herzlich Nadja Nützi (Aktuarin) und Pascal Jäggi (Technische Kommission Erwachsene) begrüßen.

Ernennung zum Ehrenmitglied

Als Abschluss der diesjährigen Generalversammlung konnten zwei Turner als Ehrenmitglied ernannt worden, welche den Verein über viele Jahre unterschiedlich geprägt haben.

Seit 13 Jahren ist er dem Vorstand treu, hat dabei in diversen Ressorts sein Wissen und Können eingebracht und war Teil von diversen OK‘s. Sportlich hat er sich in verschiedenen Disziplinen ausgetobt und schlussendlich die Liebe zum Geräteturnen entdeckt. Heute wird man ihn zwar nicht mehr am Reck oder an den Ringen sehen, jedoch ist er den Aktiven als Turner erhalten blieben. Laudator Remy Nützi verdankt den langjährigen Einsatz von Patrik Lerch zu Gunsten des Vereins.

Die Turnshows der letzten Jahre hat kaum einer so geprägt wie er. Mit seinen kreativen Ideen, seiner Fantasie und seinem Mut auch mal was Neues auszuprobieren, gab es auf der Bühne einige lustige Momente. Nach 20 Jahren Schauspiel geht nun eine Ära zu Ende, jedoch ist auch er weiterhin ein aktives Mitglied und bleibt dem Vorstand erhalten.

Laudator Georg Lindemann verdankt den langjährigen Einsatz von Patrick „Hugo“ Ackermann zu Gunsten des Vereins.

