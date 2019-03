Am 21.3. 2019 durfte Boris Sommer als Präsident der SVP Ortspartei Zufikon die Generalversammlung eröffnen und über 20 Teilnehmer begrüssen, darunter Hugo Kreyenbühl der als Vorstandsmitglied der Bezirkspartei Bremgarten an diesem Anlass teilnahm. Nach den üblichen Traktanden wurden zwei langjährig aktiv tätige Vorstandsmitglieder, Bettina Juchli und Klara Koch mit herzlichem Dank für ihren grossen Einsatz aus dem Vorstand verabschiedet. Erfreulicherweise konnten zwei aktive Parteimitglieder als Ersatz gewonnen werden, Klaus Kunisch und Walter Bärtsch, welche dann einstimmig als neue Mitglieder in den Vorstand gewählt wurden. Danach wurde auch die Liste der Anlässe und Veranstaltungen genehmigt. Diese enthält einige neue, attraktive Aktivitäten welche zum Teil alle Einwohner der Gemeinde Zufikon einbeziehen. Details dazu werden dann vorgängig kommuniziert. Die SVP Zufikon setzt damit in der Gemeinde auf Kooperation statt auf Opposition, was sich bereits im Gemeinderat und in verschiedenen Kommissionen bestens bewährt hat.

Walter Bärtsch