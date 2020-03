Generalversammlung der SP Balsthal

Im Restaurant Burg in der Klus konnte Präsident Fritz Dietiker über ein Dutzend Mitglieder begrüssen. Christine Anderegg präsentierte ein letztes Mal die Rechnung und den Revisorenbericht. Nach 28 Jahren gab sie das Amt ab. Zum Dank für diese langjährige Treue durfte Christine Anderegg einen grossen Applaus und ein Geschenk aus dem Claro-Weltladen entgegennehmen. Als neuer Kassier stellte sich spontan Thomas Jeker zur Verfügung. Das aktuellste Thema des Abends war die Konzernverantwortungsinitiative. Mit ihr sollen endlich Konzerne mit Sitz in der Schweiz für verursachte Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden können. Auch die SP Balsthal wird diese von über 100 Organisationen und den Kirchen (Fastenopfer und Brot für alle) getragene Initiative unterstützen. Geplant sind eine Standaktion und eine Filmvorführung in unserem Dorf. Mit dem gemütlichen Teil bei einem Glas Roten endete die Generalversammlung 2020.