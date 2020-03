Generalversammlung der Musikgesellschaft Recherswil

Der Präsident der Musikgesellschaft Recherswil (MGR), Jürg Jäggi, begrüsste die anwesenden Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie einige Gäste zur 138. Generalversammlung die Anfang März stattfand. Im vom Präsidenten vorgetragenen ausführlichen Jahresbericht, blieb auch in diesem Jahr kein Auge trocken und es wurde ab der einen oder anderen Episode aus dem vergangenen Jahr herzhaft gelacht. Die MGR absolvierte einen guten Musiktag in der Nachbargemeinde Kriegstetten. Etwas später durften wir die Turnerinnen und Turner von Recherswil am Empfang zur Rückkehr vom Eidgenössischen Turnfest musikalisch unterhalten.

Das traditionelle Open-Air-Konzert im Juni bestritten wir mit unseren Freunden aus Deutschland – dem Musikverein Mundingen. Im November schliesslich wurde die Recherswiler Iguhalle für unser Jahreskonzert unter dem Motto "Wasser" vorbereitet. Regenschirme, Aquarien, Wasserfälle waren nur ein kleiner Teil der Dekoration, die perfekt zu den musikalischen Vorträgen von "The little Mermaid", "Let it go from Frozen" und Co. passte. Das sehr zahlreich erschienene Publikum hatte Freude an der Musik und einige Souvenirjäger an den Regenschirmen...

Im Dezember spielten wir zur Eröffnung des Adventsfensters weihnächtliche Musik.

Und zum Abschluss des Jahres durften wir unserem Ehrenpräsidenten, Walter Studer, ein musikalisches Ständchen zum 95. Geburtstag darbieten.

Auch im neuen Vereinsjahr hat die MGR einiges vor. Leider fällt der Musiktag in Biberist der Corona-Welle zum Opfer. Was wir sehr bedauern! Im Juni ist – nach aktuellem Stand – unser Open-Air-Konzert und im November 2020 das traditionelle Jahreskonzert geplant. Am 19. Oktober 2020 startet, zusammen mit dem MV Harmonie Gerlafingen, unser neuestes Projekt – die Bläserklasse für Erwachsene (Informationen dazu unter www.bkfe.ch).

Im Vorstand gab es keine Wechsel. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Jürg Jäggi (Präsident), Viola Jäggi (Kassierin), Gaby Jäggi (Wirtschaftspräsidentin), Oliver Sauser (Musikkommissionspräsident) und Thomas Flückiger (Sekretär/Aktuar).

Simon Rothenbühler wurde an der Versammlung für 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Silvia Kaufmann, Gisela Siegrist und Martin Weyermann wurden für 35 Jahre musizieren geehrt. Sie werden zu Eidgenössischen Veteranen ernannt.