Den Aktionärsgemeinden der Alterszentrum am Buechberg AG, Fislisbach, konnte an der 6. Generalversammlung erneut ein positives Jahresergebnis 2018 präsentiert werden. Dank guter Leistungen erzielte das Alterszentrum einen stabilen Umsatz und kann somit seine gute Marktposition behalten.

2018 wurde erfolgreich eine Rezertifizierung nach «SanaCERT» (Schweizerische Stiftung für die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen) und eine Rezertifizierung nach «Friendly Work Space» (Schweizer Qualitätssiegel für erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement der Gesundheitsförderung Schweiz) durchgeführt. Im November hat Beatrice Zeindler die bisherige Leiterin Pflege abgelöst. Sie bringt langjährige Führungs- und Facherfahrung im Gesundheitswesen mit. Bereits zum dritten Mal beteiligte sich das Alterszentrum 2018 an der Seniorenmesse in Baden (Exposenio) und erstmals an der Lehrstellen-Tischmesse der Schule Niederrohrdorf.

Bei der Bewohnerumfrage konnte aus 59 von 115 retournierten Fragebögen wiederum eine bemerkenswerte Bewertung mit der Durchschnittsnote von 5.3 erzielt werden. Die Mitarbeiterbefragung ergab ebenfalls erfreuliche und hilfreiche Rückmeldungen. So wurden vor allem die Unternehmensleistungen, die Informationspolitik, das Betriebsklima, die Verbundenheit und Zufriedenheit mit dem Unternehmen sowie die Zufriedenheit mit dem Führungsstil der Vorgesetzten als positiv gewertet. Als Hauptbelastung wurde erneut die körperliche Beanspruchung und deren Beschwerden, die Arbeitsumgebung und der hohe Zeitdruck aufgeführt.

Das Alterszentrum am Buechberg steht nach wie vor auf einer soliden Basis und wird durch den Geschäftsleiter Thomas Rohrer mit seinen Bereichsleitungen sehr gut und umsichtig geführt. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass all die Leistungen nur dank dem grossen und professionellen Einsatz der Mitarbeitenden möglich sind. Er überlegt sich daher immer wieder, welche Schritte der Arbeitgeber noch unternehmen könnte, dass sich die Mitarbeitenden in diesem Arbeitsumfeld verstanden und wohl fühlen. Unter anderem wurde sehr viel in die Weiterbildung des Personals investiert. Die Ausbildungsverpflichtung von Gesundheitsberufen kann ebenfalls eingehalten werden, die vorgeschriebenen Werte werden sogar überschritten.

Die Präsidentin bedankte sich bei den Aktionärsgemeinden für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und freut sich, zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem Geschäftsleiter, das Alterszentrum auch in Zukunft als professionelle Dienstleistungsorganisation in der Langzeitpflege auszurichten.

Monika Locher