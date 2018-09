Im August nahm die Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW (EAW) die zweite eigene Photovoltaikanlage (PV-Anlage) in ihrem Versorgungsgebiet in Betrieb. Die auf dem Dach des Werkhofes der EG Aeschi installierte PV-Anlage mit einer Leistung von 28 kWp (27.93 kWp) hat mit ihren 98 Panels eine Gesamtfläche von 159.4 m2. Sie produziert jährlich bis zu 28´000 kWh (28 MWh) ökologischen Strom. Dies entspricht ungefähr dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 6 Einfamilienhäusern.

Der Gemeinderat von Aeschi hat die Realisierung der Anlage auf ihrem Gebäude von Beginn an unterstützt. Wir danken für die sehr gute Zusammenarbeit.

Mit der Inbetriebnahme der Anlage in Aeschi fördert die EAW die Produktion von Strom mit erneuerbaren Energiequellen in der Region für die Region. Dies gemeinsam mit der bereits im Oktober 2017 in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus der EG Etziken – die seither rund 30´000 kWh (30 MWh) Strom ins Netz der EAW eingespeist hat. Es ist erklärtes Ziel der EAW, die eigene Stromproduktion mit PV-Anlagen kontinuierlich auszubauen. Deshalb sind wir laufend auf der Suche nach weiteren Standorten in den Gemeinden Aeschi, Etziken, Horriwil und Hüniken, dem angestammten Versorgungsgebiet der EAW.