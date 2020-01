Gelungene Abendunterhaltung der Bettlacher Jodler

Die Bettlacher Jodler verstanden es einmal mehr, das zahlreiche Publikum in der Büelenhalle in Bettlach zu unterhalten. Das unterhaltsame und abwechslungsreiche Liederprogramm enthielt alte Kompositionen von Ernst Märki, Hannes Fuhrer und Robert Fellmann wie auch eine Interpretation der bekannten Rockballade "Louenesee" von Span, welcher von den Zuhörern mit viel Applaus belohnt wurde. Bestens gemeistert haben Kathrin Henkel und ihre Tochter Linda Henkel ihre Première als Duett mit dem Lied "Usem Läbe". Auch das Terzett mit Alexandra Lüthi, Urs Allemann und Kathrin Henkel und Res Fankhauser an der Handorgel überzeugten mit ihrem Lied von Stephan Haldemann "Glücklech blybe". In Erinnerungen konnte man auch bei den Ohrwürmern des Mäntigs-Chörli schwelgen. "Zwei kleine Italiener" sowie "Die kleine Kneipe" animierten die Zuhörer zum Mitsingen und Mitschunkeln. Res Fankhauser an der Handorgel und Roland Walker an der Bassgeige bereicherten die Vorträge mit virtuoser musikalischer Begleitung.

"E turbulänte Tag"

Da das Bauernehepaar Annerös und Heiri Kümmerli (Andrea Walker und Xaver Egloff) auf Jodlerreise ging, musste sich der Knecht Gusti Käser (Sébastien Schumacher) um den Hof und den kleinen Sohn Köbeli von Kümmerlis kümmern und dies nach einer durchzechten Nacht und einem "Alkohol-Totalschaden" am Konzert der Dorfmusik. Aber anstatt einen ruhigen Tag erleben zu können, entwickelte sich natürlich an diesem Tag ohne die Meisterleute eine grosse Dynamik und der Knecht Gusti hatte einiges zu tun. Die Tierärztin Lisa Simmen (Daniela Christ) kam zu Besuch, um die Kuh zu entwurmen, die Nachbarin Elsi Gyger (Cornelia von Burg) brachte ihren geliebten Wellensittich "Hansi" zum Hüten und Gustis Freund, Oski Oberhänsli (Alban Walker) lieferte den Geissbock an, damit dieser die Ziege "Emmi" decken kann. Da die nächtlichen Eskapaden von Gusti Konseqenzen hatte und der schon bald entlaufene Geissbock "Landschaden" anrichtete, musste der Polizist Fritz Hugentobler (Peter Obrecht) ebenfalls dienstlich zu Besuch kommen und den Gusti viel Bussgeld einziehen. Dass sich an diesem Tag ausgerechnet auch noch das Hausmädchen Bianca Stutz (Linda Henkel) vorstellen musste und mit Gusti gleich vom ersten Moment an einen Riesenkrach hatte, da er sie als hochnäsige "Gumsle" betitelte uns sie ihn als unflätigen Mistkäfer beleidigte, ging die Post ab bis die Kümmerlis wieder von ihrer Jodlerreise zurückkehrten.

Unter der kompetenten Regie von Martin Schönmann (Niederbipp) zeigten die Schauspieler der Theatergruppe des Jodlerklubs wiederum eine grossartige Leistung. Alle verstanden es ausgezeichnet, ihre Rollen nicht nur zu spielen, sondern lebten in ihren Rollen und boten dem Publikum mit ihrer enormen Spielfreude so einen echten Genuss und sorgten dafür, dass die Lachmuskeln des Publikums während des ganzen Theaters arg strapaziert wurden.